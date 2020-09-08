Зеленский собрался ездить по Украине «сколько хватит сил»

Президент Украины Владимир Зеленский считает главными своим полномочиям нести ответственность за то, что происходит в стране, и держать слово перед украинским народом.

«Я — президент всей страны. Для меня Сумы — такой же город, как и Киев, Кривой Рог и как Львов. Как любой город Украины. Мне не все равно относительно тех программ, которые мы внедряем. Мне не все равно, что с ними происходит. Когда я говорю, что мы строим 160 километров дорог на Сумщине, — мне не все равно... Мне потом держать ответ перед людьми», — сказал Зеленский во время общения с журналистами в Сумской области во вторник, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что хочет воочию увидеть, какого качества строятся дороги, как построены школы и садики, на которые выделяют бюджетные средства, обеспечены эти учреждения всем необходимым.

«Согласно Конституции, меня избрал народ Украины, и я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит. И это самое главное полномочие президента. Сколько мне хватит, столько я буду ездить, буду проверять. Нравится это кому-то или нет», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что в рамках рабочей поездки в Сумскую область посетил Мемориал героям Антитеррористической операции и пообщался там с родными погибших воинов, у которых есть нерешенные проблемы и вопросы к власти.

«Если им не помогает кто-то на месте, не помогали правительства... Даже не почтили память людей, которые погибли. Не были там президенты. Скажите, должен ли я в Киеве выходить на Майдан и говорить: «Я патриот, все остальное — „измена“? А даже не приехал сюда, где такое количество погибших воинов...», — указал президент.