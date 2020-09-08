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Лукашенко отказался уйти с поста, но не исключил досрочных выборов

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Лукашенко отказался уйти с поста, но не исключил досрочных выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, что не покинет свой пост «просто так».

«А.Лукашенко (близко к тексту): «Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!», — написал в Телеграм главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который был одним из журналистов, бравших интервью у белорусского лидера.

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При этом Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов после проведения конституционной реформы. «Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов», — цитирует его Бабаян.

Лукашенко также заявил, что его появление с автоматом на одной из видеозаписей объясняется тем, что он готов защищать свою страну до конца.

«Мое появление с автоматом означало только одно — я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца», — приводит Бабаян слова Лукашенко.

23 августа манифестанты вплотную подошли к резиденции президента Беларуси, которая расположена на проспекте Победителей. Над ними пролетел вертолет и сел на территории резиденции. Из него с автоматом и в бронежилете вышел Лукашенко. Он пообщался с сотрудниками ОМОН.

Александр Лукашенко
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