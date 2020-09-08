Глава МВФ заметила признаки восстановления мировой экономики

Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила о наличии признаков восстановления мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«С тех пор, как мы встречались в мае, поступающие данные рисуют менее мрачную картину. Иными словами, мы видим некоторые знаки восстановления в мировой экономике», — сказала Георгиева, выступая в ходе виртуальной министерской встречи, посвященной теме финансирования развития в эпоху COVID-19 и после нее, передает РИА Новости.

«Ряд развитых экономик, чувствуют себя, в некоторой степени, не так плохо. Мы не можем сказать, что они чувствуют себя лучше, потому что минус 6%, минус 8%, минус 10% — это плохо, но это меньше, чем мы прогнозировали. Китай пошел на поправку и восстанавливается немного быстрее, чем прогнозировалось», — добавила она.

По словам Георгиевой, такого эффекта удалось добиться благодаря поддержке мировой экономики, в том числе посредством вливания колоссальных средств.

«Только министерства финансов стран G20 приняли фискальные меры на 11 триллионов долларов. А центральные банки сделали чудеса в поддержке своих государственных экономик. Мы, МВФ стали частью этих ответных действий, и никогда в нашей истории мы не делали так много за такой короткий период — поддержали более 80 стран посредством экстренного финансирования и наших регулярных программ», — указала она.

Однако, как отметила глава МВФ, большинство рынков развивающихся стран, если не считать Китай, не наблюдает этого возврата своей былой крепости.

«Некоторые, согласно нашему прогнозу, будут наблюдать понижение, а не улучшение. Как мы знаем хорошо, экономики, зависящие от туризма, оказались на коленях. Страны с большими долгами испытывают ужасные проблемы. И сейчас вирус перемещается туда, где системы здравоохранения слабее», — добавила она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 26,7 миллиона случаев заражения, более 876 тысяч человек скончались.