Великобритания планирует отказаться от норм ЕС по правам человека

Власти Великобритании рассматривают вариант отказа от значительной части общеевропейских норм в области прав человека, рискуя вызвать новый взрывной конфликт с Европейским союзом. Об этом пишет газета The Telegraph.

По данным издания, правительство премьера Бориса Джонсона готовит предложения по ограничению действия законодательства о правах человека в тех сферах, где судебные органы «переборщили» с его применением. В частности, речь идет об отказе от некоторых положений Закона о правах человека 1998 года, уточняет издание.

Отказ от этого закона может лишить мигрантов и беженцев возможности избегать депортации. Однако в то же время это защитит британских военнослужащих от обвинений, которые связаны с их деятельностью за рубежом.

Как отмечает Telegraph, действия Лондона могут привести к новым противоречиям с Европейским союзом, так как ЕС требует от Британии придерживаться закона о правах человека и Европейской конвенции по правам человека для обеспечения правового сотрудничества после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

В январе власти Великобритании отказались от автоматической депортации граждан ЕС после Brexit. Тогда британское правительство сообщило, что живущие в стране граждане Евросоюза должны подать соответствующую заявку (крайний срок — 20 июня 2021 года), чтобы остаться в королевстве после Brexit.

Великобритания покинула Европейский союз 31 января этого года. Основанием для выхода послужил результат консультативного референдума, состоявшегося летом 2016 года. Тогда 51,9% проголосовавших поддержали выход Британии из ЕС.