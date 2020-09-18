Alibaba представила первого логистического робота для доставки заказов

Мировой лидер в области электронной коммерции, китайская компания Alibaba представила свой первый логистический автономный робот для доставки заказов. Об этом сообщают в пятницу китайские СМИ.

Небольшой робот, получивший название Xiaomanlv, оснащен технологией беспилотного вождения с искусственным интеллектом. Он способен доставлять до 500 заказов в день по одному закрепленному адресу, например, в офисное здание или в школу. Робот может перевозить за один раз до 50 посылок и преодолевать без подзарядки порядка 100 км, независимо от погодных условий или сигналов GPS.

В самое ближайшее время рынок экспресс-доставки должен выйти на уровень до 1 млрд заказов в день. При этом «логистика последней мили» остается самой дорогостоящей и наименее эффективной частью всей системы. Логистические роботы, считают в компании, в будущем смогут повысить эффективность доставки заказов на последнем этапе.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной торговли. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress, Tmall и Taobao, а также дочерние предприятия, занимающиеся разработками в сфере облачных технологий (Alibaba Cloud) и искусственного интеллекта (AI Labs).