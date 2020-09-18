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Реинтеграция Донбасса может занять 25 лет

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Реинтеграция Донбасса может занять 25 лет

На безопасную реинтеграцию отдельных районов Донбасса Украине понадобится как минимум 25 лет, заявил во время выступления в Верховной Раде вице-премьер по реинтеграции и замглавы делегации на трехсторонних переговорах в Минске Алексей Резников.

«Конец войны и реинтеграция не будут совпадать во времени, потому что мы говорим о безопасной реинтеграции, такой, которая не порвет страну и не создаст новые риски», — заявил Резников и отметил, что этот процесс продлится как минимум одно поколение, или 25 лет.

По его словам, президент Владимир Зеленский на парижском саммите в декабре 2019 года «дал четкое понимание, что никаких изменений в Конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет». «Это исключено», — отметил Резников.

Он призвал парламент принять пакет законов, обеспечивающих реинтеграцию.

«После горячей фазы любого конфликта обязательно наступает переходной период. Его важная часть — это создание механизмов переходного правосудия. ...Нам нужен закон об ответственности, нам придется определять, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто заложники, кто попадает под амнистию, а кто ни в коем случае нет и должен понести ответственность по полной», — сказал он.

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Он предложил так же ряд экономических инициатив. Резников отметил, что в пострадавших от конфликта районах Донбасса создать новую экономику за счет бюджета или поддержки доноров невозможно. Построить «новый Донбасс» могут только инвесторы, отметил чиновник, а государство должно создать для них все условия и стимулировать развитие бизнеса в этих районах.

Донбасс, Алексей Резников
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