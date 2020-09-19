В Украине за сутки снова зарегистрировали более трех тысяч случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 18 сентября, обнаружили 3 240 случаев заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Как отмечается, 48 человек умерли.

Лидером по распространению вируса является Киев. В пятницу в столице зафиксировали 400 случаев коронавируса.