Одна из европейских стран заблокировала санкции ЕС против Беларуси

На встрече послов стран-участниц Евросоюза представитель Кипра наложил вето на проект санкций против Минска.

Об этом сообщает DW со ссылкой на европейского дипломата, который пожелал остаться неназванным.

«Такой шаг Никосии защищает режим Лукашенко от последствий его недемократических и притесняющих действий», — отметил он.

Представитель Никосии наложил вето на проект штрафных мер в пятницу, 18 сентября, на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе.

Кипр объясняет свое противодействие санкциям против Беларуси стремлением добиться введения штрафных мер ЕС против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

В тот же день стало известно, что госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон поддержал позицию Кипра в вопросе о санкциях против Анкары.

Санкции должны быть в числе вариантов, которые рассмотрит ЕС, если Турция продолжит «угрожать безопасности и суверенитету» Кипра, заявил Бон после переговоров с главой кипрского МИДа Никосом Христодулидисом.