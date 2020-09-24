В Канаде заявили о второй волне коронавируса

Вторая волна заражения новым коронавирусом уже идет в Канаде и может быть хуже, чем первая, с которой столкнулось население страны этой весной. Об этом в среду заявил премьер-министр Джастин Трюдо во время специального обращения к нации, которое транслировали все национальные телеканалы.
«Вторая волна началась не только что, она уже идет, и цифры это ясно дают понять: когда мы объявляли в стране локдаун 13 марта в день фиксировалось 47 новых случаев заражения, но только вчера (22 сентября — Ред.) их было больше тысячи, — сказал он. — Ситуация этой осенью может быть намного хуже, чем была весной».
Трюдо отметил, что текущую ситуацию еще возможно изменить, если все жители Канады будут соблюдать необходимые меры предосторожности, такие как ношение масок, соблюдение социальной дистанции и получение прививки от гриппа.
Глава правительства напомнил, что Канада уже заключила соглашения с несколькими крупными мировыми фармакологическими компаниями, которые в настоящее время тестируют вакцину от коронавируса. «Она будет у нас, как только она будет готова», — пообещал премьер.
Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала сентября в стране отмечается резкое увеличение числа заразившихся, а 17 сентября было отмечено более тысячи новых инфицированных, что стало рекордным показателем с конца мая. В начале месяца ежесуточно фиксировалось не более 300-400 случаев.
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