НБУ не будет искусственно сдерживать укрепление гривны

Валютная политика НБУ не меняется, а в случае разворота рынка Нацбанк не намерен искусственно сдерживать укрепление гривны.
Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на встрече с членами Европейской Бизнес Ассоциации, передает пресс-служба регулятора в Facebook.
«Валютная политика не меняется. Курс формируется рынком, а мы только сглаживаем чрезмерные колебания как в одну, так и в другую сторону. В августе предложение валюты было больше спроса. Поэтому курс гривни укреплялся, а НБУ пополнял резервы. В сентябре спрос на валюту вырос со стороны импортеров. Это обусловило определенное ослабление гривны. Для сглаживания колебаний НБУ возобновил интервенции по продаже валюты.
Фундаментального давления на гривну нет. Есть значительное предложение валюты со стороны экспортеров. В октябре-ноябре предложение валюты вероятно возрастет благодаря продажам аграриев. В случае разворота рынка НБУ не намерен искусственно сдерживать укрепление гривны», — заверили в НБУ.
Напомним, в течение 14-18 сентября Нацбанк продал на межбанковском рынке 71 млн долларов.
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