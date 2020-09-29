Загородний: Очень скоро поддержка режима Зеленского упадет до неприличного уровня

Рекордный уровень поддержки Президента Украины Владимира Зеленского и партии «Слуга народа» уже в прошлом и на сегодняшний день у всё большего числа украинцев вырабатывается иммунитет против вируса «СЛУГА-19».
Такое мнение выразил народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Загородний.
Политик считает, что украинцы должны воочию увидеть разницу между обещаниями и делами Президента и пропрезидентской партии.
«К сожалению, против вируса „СЛУГА-19“ сыворотку не придумали, но иммунитет граждан, уже переболевших этой хворью, растет с каждым днем. Поэтому рекордные цифры поддержки Зеленского и его партии уже можно считать в прошлом. Увы, страна должна была переболеть этим. Увидеть разницу между обещаниями и делами», — сказал Загородний.
Парламентарий напомнил, что «слуги народа» пришли к власти на обещаниях сломать режим Порошенко и «сшить» страну, а также вернуть обществу свободы и демократию.
«Но нынешний обитатель резиденции в Конче-Заспе, площадью более 2 тыс. квадратных метров (имеется ввиду действующий Президент Украины Владимир Зеленский, — Ред.) не просто продолжил курс предшественника (Петра Порошенко, — Ред.), но и пошел гораздо дальше ‒ продолжил рвать страну, усилил цензуру и давление на СМИ, взялся с новой силой распродавать то, что по праву принадлежит народу Украины», — отметил Юрий Загородний.
Также политик указал на тот неоспоримый факт, что «Слуга народа» переживает на данный момент глубочайший кризис.
«То, как „слуги“ пытаются зацепиться за власть на местах, договариваясь с насквозь коррумпированными местными элитами и не гнушаясь ничем, говорит о глубоком кризисе в их партии, существующей скорее виртуально. Я уверен, что очень скоро, когда поддержка режима Зеленского упадет до неприличного уровня, мы увидим куда большую волну скандалов и разоблачений внутри „Слуги народа“ чем те, которые нам уже пришлось наблюдать», ‒ добавил народный депутат Украины Юрий Загородний.
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