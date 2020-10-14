В Минске недовольны указом Зеленского о привлечении специалистов из Беларуси

Послу Украины в Беларуси Игорю Кизиму вручена нота, в которой белорусская сторона выразила озабоченность указом, принятым президентом Украины Владимиром Зеленским, о привлечении в страну специалистов из Беларуси. Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД Беларуси.

«Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием указа президента Украины „О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь“, который в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства», — отметили в белорусском МИД.

Напомним, что соответствующий указ президент подписал 4 октября. Документ должен способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ІТ-специалистов и инноваторов.

Согласно указу, Кабинет Министров должен продлить до 180 дней в год срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

Также правительство должно внедрить пилотный проект по упрощенному оформлению вида на жительство для этих категорий граждан Республики Беларусь. При этом необходимо предусмотреть возможность сокращения до трех дней сроков для получения таких документов без необходимости дополнительного выезда за пределы украинской территории.

Отдельно Кабмин должен оптимизировать порядок получения разрешений на использование труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства граждан Беларуси, которые являются высококвалифицированными ІТ-специалистами. Для этого предлагается сократить до пяти дней срок предоставления такого разрешения и предусмотреть возможность его получения по принципу молчаливого согласия.

Согласно указу, требует совершенствования процедура регистрации белорусских IТ-специалистов как физлиц-предпринимателей — плательщиков единого налога.

Также нужно признать документы, выданные компетентными органами Беларуси, которые необходимы для осуществления трудовой деятельности в Украине.

Кроме того, правительство должно обеспечить бесперебойное функционирование единого информационного портала и телефонов горячей линии для предоставления консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украину.

Вместе с тем облгосадминистрации и Киевская городская государственная администрация должны способствовать предоставлению консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украину.