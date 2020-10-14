Путин согласился снять санкции с трех украинских предприятий

На совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин поддержал предложение снять ограничения с нескольких украинских предприятий, чтобы они смогли поставлять продукцию в Россию.

С предложением выступил премьер Михаил Мишустин. Он также выразил надежду, что Украина зеркально отреагирует на это решение Москвы, передает РБК.

«Речь идет о тех производствах, которые были ориентированы на экспорт товаров в Россию. Мы считаем возможным разрешить поставки компаниям «Брацлав», Барскому машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината», — сказал Мишустин.

«Владимир Владимирович, если вы поддержите возвращение в нашу страну продукции таких предприятий, правительство подготовит необходимые для этого документы. При этом, конечно, будут в полной мере соблюдены интересы наших производителей», — добавил он.

«Мы всегда готовы к восстановлению полноформатный взаимодействия с Украиной. ...Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен», — отреагировал на это предложение российский президент.

Рубежанский картонно-тарный комбинат расположен в Луганской области. Он является одним из крупнейших в стране производителей гофрокартона и тары.

Барский машиностроительный завод расположен в Винницкой области. В списке его продукции — отопительные котлы, запасные части и детали к технологическому оборудованию пищевой промышленности, линии по розливу вино-водочных и безалкогольных напитков.