Зеленский пообещал защиту белорусам, которым может угрожать опасность

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту для граждан Беларуси, которые прибыли в Украину в течение последнего года и которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью.
«Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей», — отметил Зеленский.
В сообщении отмечается, что сейчас уже определен перечень граждан Беларуси, в отношении которых уже начали проводить оценку рисков и осуществлять охрану.
«Это решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за трагической гибели Виталия Шишова — политического активиста из Беларуси, который проживал на территории Украины», — говорится в сообщении.
На сайте главы государства также отмечается, что президент ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели Шишова, быстрой и полной проверки информации, а также регулярного и достаточного информирования общества представителями Национальной полиции о прогрессе следствия по этому делу.
Как сообщалось, гражданина Беларуси Шишова, который 2 августа исчез в Киеве, нашли 3 августа мертвым в одном из парков недалеко от места его проживания.
По данным страниц в Instagram и Twitter «Белорусского дома в Украине», Шишов переехал в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле.
Как следует из публикаций в СМИ, «Белорусский дом в Украине» — это общественная организация, которая оказывает помощь гражданам Беларуси с жильем и трудоустройством в Украине.
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