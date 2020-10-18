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Королева Елизавета II помиловала остановившего теракт убийцу

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Королева Елизавета II помиловала остановившего теракт убийцу

Королева Великобритании Елизавета II помиловала 42-летнего Стивена Галланта, который помог остановить террориста на Лондонском мосту в ноябре 2019 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Галлант был осужден за убийство пожарного в 2005 году на 17 лет тюрьмы. 29 ноября 2019 года мужчина получил разрешение выйти из тюрьмы для участия в реабилитационном мероприятии для заключенных. Он оказался недалеко от Лондонского моста, где 28-летний Усман Хан зарезал двух выпускников Кембриджского университета.

У Галланта с собой был бивень нарвала (морского млекопитающего из отряда китовых), который ему подарил государственный служащий. С помощью него он помог остановить вооруженного ножами и муляжем жилета смертника Хана до прибытия полиции, которая в итоге ликвидировала террориста.

17 октября британский Минюст сообщил, что Елизавета II применила редко используемую королевскую прерогативу помилования по совету правительства. Издание сообщает, что власти признали «исключительно смелые действия» Галланта.

Окончательное решение о его освобождении должна принять комиссия по условно-досрочному освобождению, однако вероятность отказа крайне мала. По информации Daily Mail, Галлант был образцовым заключенным и собирался подать прошение о досрочном освобождении через десять месяцев.

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Усман Хан напал на прохожих днем 29 ноября 2019 года в центре британской столицы. Он нанес удары ножами пятерым людям, двое из которых впоследствии умерли в больнице. Другие прохожие помогли остановить террориста, пока не приехала полиция и не застрелила его.

Хан проживал в графстве Стаффордшир и в 2012 году был осужден за преступления, связанные с терроризмом. В 2018 году он вышел на свободу.

Великобритания, Елизавета II
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