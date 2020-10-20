Помпео призвал страны мира присоединиться к преследованию киберпреступников из России

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал в понедельник все страны присоединиться к привлечению к ответственности шести россиян, которые, по мнению Вашингтона, причастны к киберпреступлениям.

«Подобная киберактивность говорит о полном пренебрежении к общественной безопасности и международной стабильности», — говорится в распространенном заявлении Помпео. Госсекретарь США приписал такую деятельность России и призвал прекратить «безответственное поведение».

«Мы также призываем все страны, которые заинтересованы в большей стабильности в киберпространстве, присоединиться к США с тем, чтобы обвиненные сегодня (в понедельник — Ред.) лица предстали перед правосудием».

Минюст США предъявил обвинения в причастности к крупнейшим кибератакам по всему миру шести россиянам, которые, по версии Вашингтона, являются бывшими и действующими сотрудниками военной разведки РФ. По версии следствия, обвиняемые и их сообщники нанесли ущерб компьютерным сетям по всему миру, в том числе во Франции, Грузии, Нидерландах, Республике Корея, Украине, Великобритании и США. В частности, россиян обвиняют в причастности к кибератакам против правительства и критически важной инфраструктуры Украины (энергетический сектор) в 2016 году «с использованием вредоносных программ BlackEnergy, Industroyer и KillDisk».