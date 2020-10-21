NYT сообщила о наличии у Трампа счета в китайском банке

Газета The New York Times обнаружила у президента США Дональда Трампа три иностранных счета — в Великобритании, Ирландии и Китае.
Согласно документам, счет в Китае контролирует компания Trump International Hotel Management LLC. С 2013 по 2015 год она заплатила налоги на общую сумму 188 тысяч долларов.
Как пояснил юрист организации Алан Гартен, компания открыла счет в китайском банке для удобства ведения бизнеса. Еще до своей президентской кампании Трамп собирался открывать в стране отели, но потом проект заморозили.
«С 2015 года не было заключено ни одной сделки, не проводилась ни одна транзакция, офис не работает. Хотя банковский счет и не закрыт, он не используется», — добавил юрист.
Помимо этого, организации Трампа принадлежит несколько зарегистрированных в Китае предприятий. Только фирма THC China Development в 2017 году принесла более 17 миллионов долларов прибыли.
Ранее Трамп обвинил своего соперника на предстоящих выборах президента США, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, в лояльности к Китаю.
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