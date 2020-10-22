У Венедиктовой есть время до конца года «показать серьёзные результаты»

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что если генеральный прокурор Ирина Венедиктова не будет показывать серьезные результаты борьбы с коррупцией, то он может предложить другую кандидатуру на этот пост.

«Если генеральный прокурор не будет показывать результаты, я могу повлиять, и предложить другую кандидатуру», — сказал он в интервью четырем украинским телеканалам, показанном в четверг.

Зеленский напомнил, что «до Нового года мы договорились показать серьезные результаты».