Полиция фиксирует «карусели» на местных выборах

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что с ночи, предшествующей дню голосования на местных выборах в Украине, полиция фиксирует факты незаконного массового подвоза людей на автобусах для голосования.

«С 12 часов ночи мы задерживаем автобусы, которые возят людей по регионам, так называемые „карусели“. Такие случаи у нас есть в Днепропетровской области, в Киеве», — рассказал Клименко в воскресенье на брифинге в Киеве.

«В настоящий момент задержаны два автобуса из Луганской области, тоже люди приезжали «голосовать», — отметил он.

Телеграм-канал Dubinsky.pro учточнил, что управление Нацполиции в Киевской области задержало два автобуса с жителями Луганской области, которых привезли для участия в «карусели» за кандидата Наталью Баласинович в Василькове. «Гастролеры» задержаны.

Канал напомним, что перед выборами в Васильковском и Обуховском районах местные коррумпированные чиновники прописывали в сёлах и пгт посторонних людей, искусственно увеличивая таким образом количество голосующих. В свою очередь, жители этих районов пообещали противостоять махинациям и не давать «гастролёрам» голосовать.

В Одесской области, как рассказал глава Нацполиции, также зафиксирован факт подвоза граждан для голосования.

«Организатор — гражданин РФ, задержан», — сказал Клименко.

Кроме того, по его словам, полиция проверяла информацию о нарушении в Киеве.

«По Святошинскому району мы получили информацию, что 300 человек пытались получить медицинские бумаги, что они не могут прийти на участок для голосования и чтобы комиссия пришла к ним домой», — сказал глава Нацполиции.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой рассказал, что уж зарегистрировано 383 заявления о нарушениях в день голосования, составлено 2 админпротокола и открыто 6 уголовных производств.