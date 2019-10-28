Apple представила новую версию наушников AirPods Pro

Компания Apple представила новую версию беспроводных наушников AirPods — AirPods Pro, новинка получила функцию активного шумоподавления и новый дизайн.
В режиме активного шумоподавления наушники используют два микрофона, которые подстраивают звучание в соответствии с «геометрией уха и положением наушников», заявляют в компании. Наружный микрофон анализирует внешние звуки, и наушники компенсируют их обратной звуковой волной той же амплитуды. Остаточные шумы помогает убрать внутренний микрофон.
«Функция активного шумоподавления непрерывно анализирует звуковой сигнал, адаптируя его с частотой 200 раз в секунду», — сообщили в Apple.
Помимо этого у наушников предусмотрен «прозрачный» режим, в котором помимо музыки будет слышен и внешний мир. «Это позволяет, например, услышать шум приближающегося автомобиля во время пробежки или не пропустить важное объявление в транспорте по пути на работу», — говорится в сообщении. Переключиться с активного шумоподавления на «прозрачный» режим можно с помощью датчика на корпусе наушников.
В Apple утверждают, что в AirPods Pro используется инновационная система выравнивания внутреннего и внешнего давления, которая позволит избежать дискомфорта, который испытывают некоторые владельцы наушников-вкладышей. Кроме того, AirPods Pro устойчивы к воздействию воды и пота.
Наушники также получили адаптивный эквалайзер, автоматически регулирующий низкие и средние частоты в соответствии с геометрией уха пользователя.
В режиме активного шумоподавления Apple AirPods Pro могут до 4,5 часов проигрывать аудио или 3,5 часа работать в режиме разговора от одного заряда.
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