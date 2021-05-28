Apple собирается обновить наушники AirPods и AirPods Pro

Компания Apple к 2022 году полностью обновит линейку фирменных наушников, выпустив новые поколения моделей AirPods и AirPods Pro, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, новые AirPods будут показаны в 2021 году. Беспроводные наушники-вкладыши получат дизайн в стиле AirPods Pro с укороченными «ножками» и новым зарядным футляром. Для AirPods это будет первое обновление с марта 2019 года.

На 2022 год планируется премьера модернизированных AirPods Pro, которые не обновлялись с октября 2019-го. Основным нововведением станут датчики движения, позволяющие использовать внутриканальные наушники в том числе для контроля фитнес-показателей пользователя. Ожидается, что AirPods Pro лишатся «ножки» и получат другую форму корпуса — премьера нового формата наушников должна состояться на новых беспроводных наушниках Beats, анонс которых планируется в июне.

При этом не сообщается, получат ли новые AirPods и AirPods Pro поддержку нового формата звука без потери качества, который появится в Apple Music с июня 2021 года. В настоящее время ни одна из моделей фирменных наушников компании не может работать с музыкой в lossless-формате.

Напомним, последней на сегодняшний день новинкой Apple среди наушников стали накладные полноразмерные беспроводные AirPods Max, представленные в декабре 2020 года.