Сериал «Дивный новый мир» закрыли после первого сезона

Научно-фантастический драматический сериал шоураннеров Дэвида Винера и Гранта Моррисона «Дивный новый мир» не получит продолжения. Представители Peacock и студии Universal Content Productions подтвердили решение не продлевать шоу. Однако, по сведениям Variety, UCP попытается продать «Дивный новый мир» другим каналам.
«Дивный новый мир», разработанный Дэвидом Винером, стал дебютным проектом стриминга Peacock, который запустился в июле 2020 года. Основанный на романе Олдоса Хаксли сериал изображает утопическое общество Нью-Лондона, которое достигло мира, запретив моногамию, частную жизнь, деньги, семью. Искусственный интеллект «Индра» объединяет всех граждан через беспроводную сеть, разделенное на касты общество непрерывно поедает «таблетки счастья». Но все меняется, когда Бернард Маркс и Ленина Краун отправляются в Дикие Земли, где сталкиваются с неожиданным бунтом местных борцов за свободу и встречают Джона Дикаря.
Шоу разрабатывалось еще в 2015 году на телеканале Syfy под руководством автора комиксов Гранта Моррисона и сценариста Лесли Боэма. В 2019-м году команду сценаристов возглавил Дэвид Винер, автор ремейка скандинавского детективного сериала «Убийство» с Мирей Инос в главной роли. Тогда же к проекту присоединились Деми Мур и Олден Эренрайк. Девять серий шоу вышли одновременно 15 июля, в день запуска стриминга Peacock.
Критики сдержанно отнеслись к премьере, но зрителям шоу понравилось (45% против 81% на агрегаторе Rotten Tomatoes). Шоу ругали за попытку превратить философский дискурс в захватывающую сай-фай драму и хвалили за детальную проработку вселенной, в которую непременно хочется сбежать.
После завершения сезона Грант Моррисон сообщал, что ведется разработка второго, его планировалось посвятить исследованию других территорий «Дивного нового мира».
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