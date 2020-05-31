Тищенко за год заработал 600 тысяч и купил Мерседес за 2,6 млн

Заместитель главы фракции «Слуга народа», народный депутат Украины Николай Тищенко заработал за 2019 год 596 тыс. 154 грн.

Согласно его электронной декларации, в прошлом году он получил 174 тыс. 117 грн зарплаты народного депутата, 156 тыс. 778 грн возмещения выплат, связанных с исполнением депутатских полномочий, 30 тыс. 726 грн компенсации за проезд и 180 грн на служебные командировки по Украине от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. грн от партии «Слуга народа».

Также получил 40 тыс. 694 грн зарплаты по совместительству в ООО «Свит» ЛТД, 80,8 тыс. грн — от ООО «Производственно-коммерческая фирма «Римид», 2,66 тыс. грн выплат от ООО «Контрамарка Украина», 68 тыс. дополнительного блага от ООО «Самсунг Электроникс Украина» и 166 грн процентов в банке «Глобус».

Депутат хранит в банке «Глобус» 29,7 тыс. грн, EUR10, еще 17 грн в ПриватБанке. У него есть $1,5 тыс. в Bank of America (Майами). Наличными у него 7,9 млн грн, $37 тыс. и EUR11 тыс.

С февраля 2018 года Тищенко пользуется квартирой в Киеве площадью 158,1 кв. м (стоимость 7,55 млн грн), которая принадлежит Виталию Ситаку. Пользуется еще одной квартирой площадью 53,4 кв. м, которая является собственностью его отца Николая Тищенко. С 2014 года владеет совместно (с долей 25,55%) еще с тремя гражданами Украины нежилым помещением в Киеве площадью 283,5 кв. м.

23 августа 2019 года депутат приобрел Mercedes-Benz S400 (2019 года выпуска) за 2 млн 635 тыс. грн. С июня 2018 года пользуется автомобилем Audi A8, принадлежащем его отцу.

Тищенко задекларировал 3 часов Rolex, 2 часов Audemars Piguet, 2 часов Patek Philippe, Hublot, Breguet, Bovet 1822, Graham,

С 2006 Тищенко совместно с Владимиром Шапенко владеет торговыми марками «ресторан-бар Сейф», «Ришелье», «Велюр», «Наша карта», с 2007 года — «суши-бар Пушистый», с 2009 года — «Тургенеф», с 2010 года — «Супермодель года», с 2013 года — «ресторан «Три вилки», с 2015 года — «Coin organic cuisine restaurant», с 2017 года — «Coin».

С 2011 года Тищенко принадлежит торговая марка «facebook cafe», с 2017 года — «Bar Lobby», «Бар цветов от Николая Тищенко», c 2018 года — «Nikolay Tishchenko restaurants since 1998», с сентября 2019 года — ТМ «Wlunch» совместно с ООО «Инвест новация», конечным бенефициарным собственником которого является Степан Черновецкий.

В декларации у него указано, что в 2019 году он по совместительству был генеральным директором ООО «ПКФ «Римид» и ООО «Свит» ЛТД.

Тищенко является членом «Всеукраинского благотворительного фонда Николая Тищенко», входит в руководство Киевской федерации пляжного и классического волейбола и Ассоциации пляжного волейбола Украины.

Супруга Тищенко Алла Барановская в 2019 году заработала 293,2 тыс. грн от предпринимательской деятельности, 150 тыс. грн от предоставления имущества в лизинг от ООО «Компания «Конкорд», 1,9 тыс. грн призовых выплат от ООО «Тотал Маркетинг Эдженси» и 193 грн процентов в банке «Глобус». У нее есть 901 грн в банке «Глобус», 38 грн в ПриватБанке. Хранит наличными 908 тыс. грн и $15 тыс.

С января 2019 года Барановской принадлежит 50% в ООО «Дружба Бранч» (ресторанный бизнес), 50% — в ООО «Кеплер 452» (ресторанный бизнес). С конца 2018 года — 30% в ООО «Производственно-коммерческая фирма «Римид» (ресторанный бизнес), 28,75% в ООО «Свит ЛТД» (ресторанный бизнес), совладельцем в которых также выступает Владимир Шапенко.

Барановская с 2017 года владеет квартирой в Киеве площадью 74,4 кв. м, земельным участком площадью 1000 кв. м. Совместно с тремя гражданами владеет нежилыми помещениями площадью 348,2 кв. м в столице. В 2016 году она приобрела Mercedes-Benz CLA250 (2014 года).

Барановская задекларировала куртку Yves Salomon, сумки Hermes Kelly, Prada, Balenciaga, Celine, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, клатчи от Valentino, Dior, Chanel, кольцо с бриллиантами и серьги с бриллиантами Tiffani&Co, кольцо и браслет Cartier, кольцо Bulgari, 2 часов Rolex, часы Cartier, Tiffany&Co, Bulgari, Audemars Piguet.