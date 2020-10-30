Зеленский предлагает обойти закон и прекратить полномочия всех судей КСУ

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».
Соответствующий проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству зарегистрирован в Раде.
Проект закона содержит лишь две статьи: «Неправосудность решения, принятого в собственных интересах» и «Восстановление конституционного судопроизводства».
Первой предлагается признать решение КС от 27 октября 2020 года «ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов».
Кроме того, инициируется возврат редакцией закона «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.
В статье 2 говорится о прекращении полномочий состава Конституционного суда, который действовал на момент принятия скандального решения.
Также соответствующим субъектам предписывается начать процедуру отбора новых судей. Важно, что новый состав КСУ предлагают выбирать в соответствии с «порядком, определенном Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины». В то же время та же Конституция запрещает таким образом прекращать полномочия судей КСУ. В ней определен четкий перечень оснований для увольнения судьи.
Изменить состав Конституционного суда можно только с согласия самих судей. Для этого нужно не менее двух третей от конституционного состава суда.
В то же время Конституция четко определяет основания для увольнения судьи КСУ. В частности, это может быть неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, нарушение требований относительно несовместимости, совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями и подача заявления об отставке.
Кроме того, Конституция четко определяет, что решения и выводы КСУ являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы. Однако законопроектом президента предлагается не выполнять решение КСУ и вернуть действие отдельных положений антикоррупционного законодательства, которые суд признал неконституционными.
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