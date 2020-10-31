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Канада будет принимать больше мигрантов

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Канада будет принимать больше мигрантов

Власти Канады намерены в течение следующих трех лет постепенно наращивать прием мигрантов.

Как сообщает Укринформ, об этом заявили в министерстве иммиграции Канады.

«План на 2021-2023 гг. предусматривает, что Канада будет принимать иммигрантов в количестве около 1% от населения страны. В частности 401 тыс. новых постоянных жителей — в 2021-м, 411 тыс. — в 2022-м и 421 тыс. В 2023 году», — отметили в министерстве.

По сравнению с предыдущим планом на тот же период, количество мигрантов увеличилось на 50 тыс. ежегодно. В ведомстве пояснили, что такой существенный перерасчет связан с вызванными пандемией COVID-19 ограничениями на передвижение и невыполнением нынешних миграционных показателей.

«Хотя в течение пандемии министерство иммиграции не прекращало принимать и обрабатывать заявки, международные ограничения на передвижение и недостаточная пропускная способность обусловили недостаточный прием», — пояснили в министерстве.

Как отмечается, рост миграционного потока в течение следующих трех лет призван «компенсировать этот недостаток и удостовериться, что у Канады есть работники, необходимые ей для заполнения важных пробелов на рынке труда и поддержания конкурентоспособности на мировой арене».

В то же время Канада на 15% увеличит прием беженцев — до 61 тыс. в год.

Власти страны также намерены предоставить статус постоянных жителей соискателям убежища, работавшим в местных лечебных учреждениях во время пандемии.

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В 2019 году Канада приняла 341 тыс. новых постоянных жителей. В то же время совещательный экономический совет при правительстве в отчете, обнародованном в 2016-м, рекомендовал увеличить эту цифру до 450 тыс. в год.

Канада, иммигранты
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