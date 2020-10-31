Армения официально попросила Путина о помощи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил начать консультации для определения помощи, которую Россия может оказать Армении. Об этом сообщает пресс-служба армянского МИД.

«Принимая во внимание факты посягательств на территорию Республики Армения при приближении к границе Республики Армения, премьер-министр Республики Армения обратился к президенту Российской Федерации с просьбой начать немедленные консультации для определения того, какой вид помощи Российская Федерация может оказать Республике Армения», — говорится в сообщении.

В письме Пашинян ссылается на договор о союзнических отношениях между Россией и Арменией 1997 года, а также на ст. 2 Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 2006 г.