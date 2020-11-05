В Швеции иммигрантов обяжут учить шведский язык

Правительство Швеции направило на рассмотрение в Законодательный совет законопроект об изучении шведского языка в качестве обязательного условия для получения мигрантами государственных денежных пособий. Об этом в четверг было объявлено на пресс-конференции.
«Как условие для получения денежного пособия обязательное изучение языка будет способствовать повышению языковых знаний и улучшению предпосылок к интеграции и выходу на рынок труда», — отметила министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен.
С помощью нового закона власти надеются повысить уровень владения шведским языком, в первую очередь, у новоприбывших женщин, чьи знания шведского зачастую ниже, чем у мужчин, и тем самым обеспечить им возможность выхода на рынок труда.
«Мы хотим открыть большему числу женщин-мигранток такой же путь на рынок труда, какой был у шведских женщин в 1950-е, 60-е и 70-е годы», — пояснила министр образования Анна Экстрём.
Предложение согласовано между правительственными партиями (Социал-демократической рабочей партией Швеции, Партией охраны окружающей среды и оппозиционными Партией центра и «Либералы»). Вступление в силу законопроекта предполагается с 1 апреля следующего года.
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