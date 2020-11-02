Экономил олигархам миллиарды: СМИ рассказали о схемах экс-чиновника «Укрзализныци» Рязанцева

Бывший финансовый директор «Укрзализныци» Андрей Рязанцев нанес госкомпании миллиардные убытки в пользу компаний Рината Ахметова.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на журналистское расследование.

«Наиболее известной схемой, на которой зарабатывал Ринат Ахметов, была „Роттердам+“ его энергохолдинга ДТЭК. Впрочем, не менее важной задачей было сдерживание роста тарифов на грузоперевозки для его горно-металлургической монополии „Метинвест“. С этой задачей блестяще для донецкого олигарха справился Андрей Рязанцев, внедренный в правление „Укрзализныци“ в декабре 2016», — пишет издание.

Андрей Рязанцев появился в «Укрзализныце», но при этом никогда не работал в железнодорожной отрасли, лишь в банковском секторе. Команда Войцеха Балчуна пыталась повысить тарифы на грузоперевозки на 25%, и Рязанцев, в качестве финдиректора УЗ, должен был быть сторонником реформы, однако «ушел в тень, подставив Балчуна под огонь со стороны аграрных и металлургических ФПГ, возглавляемых «Метинвестом». Повышение тарифов было заморожено на 14 месяцев, до ноября 2017. «Укрзализныця» не получила дополнительных доходов.

«Рязанцева можно было уволить с должности финдиректора уже по итогам 2017, поскольку план по прибыли оказался проваленным: вместо ожидаемых 15 млрд грн компания получила всего 100 млн грн, то есть, в 150 раз меньше», — пишет издание.

Андрея Рязанцев после увольнения Балчуна и введения новых тарифов постом в Facebook«фактически признался в уголовном преступлении: возя грузы «Метинвеста» и ДТЭК по заниженным тарифам, «Укрзализныця» получила убыток минимум на 5 млрд грн«, пишет издание.

На пост главы УЗ заступил Евгений Кравцов, которыйпредложил компромиссный вариант повышения тарифов—привязать их к индексу промышленных цен. Однако заявление Рязанцева о необходимости единомоментного поднятия тарифов в 3 раза сорвало переговоры. Грузовые тарифы «Укрзализныци» в 2018 году сохранились, прибыль компания получила в 3 раза меньше плана: 200 млн грн вместо 700. При Рязанцеве также выросла и расходная часть бюджета УЗ— «затраты на дизтопливо увеличиваются на 30%, на э/энергию — на 15%».

Как говорится в материале, в 2019 после провала своих проектов на выборах Ахметов лишился политического влияния, а Рязанцева отстранили от принятия решений в УЗ, переведя его на должностьдиректора по развитию бизнеса, где «он никак не проявил».

Сместив Рязанцева, «Укрзализныци» удалось провести многоэтапное повышение тарифов в течение года в среднем на 30%. Чистая прибыль компании за 2019 составила 3 млрд грн — рост более чем в 15 раз по сравнению с 2018. УЗ смогла погасить еврооблигации на $300 млн, что «свидетельствует о финансовом оздоровлении предприятия».

«На счету экс-финдиректора два проваленных года, успешная работа на благо донецкого олигарха Рината Ахметова и нанесение многомиллиардных убытков «Укрзализныци». Конец карьеры железнодорожника у экс-банкира выдался очень печальным: домашнее насилие, нарушение корпоративной этики и позорное увольнение. Хотя логичнее было бы, чтобы его работе финдиректора дали оценку правоохранительные органы, например, НАБУ. Причем, в случае с Рязанцевым, ущерб для государства подсчитать гораздо проще, чем от «Роттердам+», — говорится в материале.