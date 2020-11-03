Фонды соцстраха будут выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса

В Украине Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования уполномочили выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса. Верховная рада приняла соответствующий законопроект № 3692 во втором чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За документ проголосовали 295 парламентариев. Он вносит изменения в раздел II «Заключительные положения» закона о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.
В документе прописана возможность за счет средств вышеуказанных фондов финансировать расходы на одноразовую выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности.
Также фонды на случай безработицы в этот период осуществляют страховые выплаты утраченного заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
Кроме того, фонды также осуществляют:
страховые выплаты в установленных случаях одноразового пособия потерпевшему (членам его семьи и лицам, находившимся на иждивении умершего);
страховые расходы на медицинскую и социальную помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессионального заболевания (кроме расходов на обеспечение автомобилями);
страховые выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;
оплату лечения в реабилитационных отделениях санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.
Напомним, в начале сентября Рада приняла соответствующий законопроект № 3692 за основу.
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