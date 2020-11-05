Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах в США

Действующий президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов на прошедших во вторник выборах в Соединенных Штатах.
«Остановите подсчет!», — написал он на своей странице в Twitter.
Напомним, в последнее время Трамп неоднократно высказывал недовольство тем, как считают голоса в тех штатах, где он проигрывает своему оппоненту Джо Байдену.
Голосование в США состоялось 3 ноября, однако беспрецедентно высокое число американцев в этом году проголосовало по почте, поэтому подсчет голосов во многих штатах затянулся и продолжается до сих пор. При этом Трамп настаивает на том, что не следует считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.
На данный момент ситуация складывается не в пользу Трампа, он уже заявил о готовности потребовать в судебном порядке пересчета голосов в некоторых штатах, где победил его конкурент Джо Байден.
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