Верховная Рада может назначить завтра двух судей КС

Верховная Рада на заседании в пятницу, 6 ноября, может назначить двух судей Конституционного суда Украины.

Об сообщил один из кандидатов на должность судьи в КС Руслан Сидорович в соцсети Facebook.

«В конце концов парламент принял ответственное решение заполнить существующие две вакансии в Конституционном суде Украины», — написал Сидорович, обнародовав полученное приглашение на заседание Верховной Рады.

«Приглашаем вас принять участие в заседании Верховной Рады Украины 6 ноября 2020 года, на котором будет рассмотрен вопрос о назначении на должность судьи Конституционного суда Украины», — указывается в тексте документа, подписанного главой комитета по вопросам правовой политики Андреем Костиным.

В списке кандидатов на должность судьи указываются шесть человек — Ольга Боднар-Петровская, Наталья Денисенко, Виктор Кичун, Юрий Павленко, Руслан Сидорович и Николай Сирый.

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко сообщила, что Разумков подтвердил проведение конкурса на должность судей КС.

«Только что задала вопрос председателю Верховной Рады Разумкову и руководителю профильного правового комитета, правда ли, что завтра, без создания прозрачной комиссии и «работы над ошибками» состоится голосование за 2 судей КС. Ответ Разумкова: «Все конкурсы прошли давно», — написала она в Facebook.