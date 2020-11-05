СБУ задержала подрывника мостов, ранее скрывавшегося в России

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Луганщине члена террористической группы, которая подрывала инфраструктуру на Донбассе, сообщает пресс-служба спецслужбы.
По данным пресс-службы, в Луганской области задержан диверсант «группы Бергмана» («Немца»). Эта террористическая организация причастна к подрыву пяти мостов в Донецкой и Луганских областях, еще четыре были ими заминированы.
«В течение 2018-2020 годов оперативники СБ Украины задержали активных участников группы и во взаимодействии с Нацполицией ликвидировали несколько заложенных ими схронов. Только один из диверсантов в течение шести лет скрывался от украинского правосудия в России», — сообщают в пресс-службе СБУ.
Однако спецслужбы выяснили, что боевик планирует приехать в Украину, и спланировали операцию по его поимки.
Злоумышленнику уже предъявлено подозрение в совершении преступления и он находится под арестом, сообщает пресс-служба.
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