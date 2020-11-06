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Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого

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Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого и сообщил, что был его поклонником.

«Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я — среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью», — написал Зеленский в Twitter.

Напомним, сегодня стало известно, что сатирик умер на 87-м году жизни.

Владимир Зеленский, Михаил Жванецкий
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