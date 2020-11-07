В Одессе сегодня день траура из-за смерти Жванецкого

В Одессе 7 ноября объявлено днем траура из-за смерти писателя-сатирика, народного артиста Украины Михаила Жванецкого, который был почетным гражданином города, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

«В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября 2020 в Одессе объявлено днем траура. Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов», — говорится в сообщении, на официальном сайте Одесского городского совета в пятницу.

В сообщении отмечается, что в память о выдающемся одессите Михаиле Жванецком на зданиях его родного города Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами.