В Украине впервые более 10 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 10 746 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 8 685 человек, умер 181 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 316, медработников — 519). Также за последние сутки госпитализировано — 1470 человек, летальных случаев — 187, выздоровело — 8 685 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 6 ноября в Украине зафиксировано рекордное число новых случаев заболевания 9 721; 5 ноября, было зафиксировано 9 850 новых случаев; 4 ноября было 9 524 заболевших, 3 ноября 8 889 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 450 934 человека, 8 312 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 204 229.