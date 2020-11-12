Розовый бриллиант продали на аукционе в Женеве за $26,6 млн

Пурпурно-розовый бриллиант «Призрак Розы» весом 14,83 карата, добытый российской компанией «Алроса» в Якутии, ушел с молотка вечером в среду, 11 ноября, на аукционе в Женеве за 24,393 млн швейцарских франков ($26,6 млн). Об этом сообщает сайт аукционного дома Sotheby’s.

Стоимость драгоценного камня оценивалась в $23-38 млн. Бриллиант овальной формы был изготовлен из самого крупного розового алмаза, найденного на территории России. Вес обнаруженного алмаза составил 27,85 карата.

Отмечается, что бриллиант получил название в честь балета Михаила Фокина «Призрак Розы», который впервые поставили в труппе Русского балета Михаила Дягилева в 1911 году.