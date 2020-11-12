Игроки «Барселоны» отказались снизить зарплаты несмотря на угрозу банкротства клуба

«Барселона» не смогла договориться с футболистами о снижении зарплат. Об этом говорится в заявлении клуба.

«Стороны договорились о том, что до 23 ноября будет предоставлен крайний срок для обдумывания и принятия решения о возможности выдвижения других вариантов», — говорится в заявлении.

Футболисты не первый раз отказываются от снижения зарплаты.

Ранее СМИ сообщили, что «Барселона» может объявить себя банкротом. Это произойдет, если футбольному клубу не удастся договориться с игроками о сокращении зарплат к началу 2021 года.

В начале октября «Барселона» опубликовала отчетность за минувший финансовый год. Суммарная выручка клуба за указанный период составила €855 млн, расходы — €955 млн. Таким образом, с учетом налогов «Барселона» получила чистые убытки в размере €97 млн. Отмечалось, что на финансовые результаты клуба существенно повлияла пандемия коронавирусной инфекции, из-за которой были отменены или перенесены различные турниры.

Согласно независимым отчетам, в среднем на зарплату одного игрока уходит порядка €11 млн в год, а на выплату всей зарплаты футболистам — 69% бюджета. Это самый высокий показатель среди команд ведущих европейских лиг.