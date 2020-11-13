Додон пообещал защищать в Молдове русский язык

Президент Молдовы Игорь Додон заверил, что гарантирует защиту русского языка в случае своей победы в предстоящем 15 ноября втором туре выборов президента.
«В Молдове русским владеют более 90% жителей страны, и это очень хорошо. Мы должны и дальше беречь и защищать его, и я понимаю озабоченность людей по этому вопросу. Они встревожены заявлениями моего оппонента — Майи Санду», — заявил Додон в распространенном в пятницу видеообращении в социальных сетях. Он отметил, что считает неискренними обещания защищать русский язык, с которыми лидер Партии действия и солидарности Санду выступила в ходе избирательной кампании.
«Она вспомнила про русский язык в последние недели, так как ей нужны ваши голоса. А до этого считала русский язык «иностранным», — заметил президент. Он напомнил, что когда Санду была министром образования, русский, который в законе определен как язык межнационального общения, стали изучать факультативно, а обязательным к изучению сделали английский, также был закрыт ряд русских школ.
Со своей стороны, Санду назвала обвинения в свой адрес по поводу языка «страшилками». «Никто не собирается закрывать русские школы или ограничивать сферу применения русского языка. Я гарантирую полное соблюдение ваших прав, включая право на использование вашего родного языка и обучение на вашем родном языке», — отметила она ранее в видеообращении.
По данным Центральной избирательной комиссии, в ходе первого тура 1 ноября ни один из кандидатов в президенты не смог набрать более 50% голосов избирателей, поэтому для определения победителя понадобится второй тур 15 ноября. В нем примут участие Санду, набравшая 36,1% голосов, и Додон, получивший 32,6% тыс. голосов.
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