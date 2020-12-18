Додон вернул Молдове русский язык и российские телеканалы

Действующий президент Молдовы Игорь Додон в пятницу заявил, что подписал закон, возвращающий русскому статус языка межнационального общения в республике.
Парламент Молдовы на этой неделе принял новый закон о функционировании языков и вернул русскому статус языка межнационального общения. Более того, государственные органы будут обязаны предоставлять гражданам информацию и на русском языке.
«Я подписал важный закон. Речь идет о законе о функционировании языков на территории Молдовы, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый», — написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент подчеркнул, что этот закон очень важен для граждан, которые ждали его принятия.
Он также заявил, что подписал закон, снимающий ограничение на вещание российских телеканалов в стране.
«Отныне цензура на телеканалах отменяется, и вскоре на телеэкраны Республики Молдова вернутся выпуски новостей̆ российских телеканалов, а также других телеканалов, чье вещание было до сих пор запрещено,» — написал Додон на своей странице в Facebook.
В Молдове 15 ноября прошел второй тур выборов президента. Экс-премьер Майя Санду победила с 57,75% голосов, опередив Додона (42,25%). Инаугурация нового президента пройдет 24 декабря. При этом соратники Додона продолжают контролировать большинство в парламенте и могут принимать законы, которые вызывают возмущение у проевропейских сторонников нового президента.
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