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В Украине планируют заменить весь общественный транспорт на электрический
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В Украине планируют заменить весь общественный транспорт на электрический
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В Украине планируют заменить весь общественный транспорт на электрический

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В Украине планируют заменить весь общественный транспорт на электрический

Украина поддерживает использование в городах экологических видов транспорта, поэтому в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия в четверг.

«Мы поддерживаем использование в городах экологических видов транспорта, в частности, городского электрического и электромобилей. Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядная инфраструктура для них. В этом направлении мы сейчас активно сотрудничаем с международными финансовыми организациями и готовимся к реализации второй фазы совместного проекта с ЕИБ „Городской общественный транспорт Украины II“, который предусматривает обновление парков общественного транспорта в разных украинских городах и замену их исключительно на электротранспорт», — рассказал Криклий в ходе Global e-Mobility Forum, организованном Министерством климата и окружающей среды Польши.

Он отметил, что совместно с бизнесом и общественностью министерство разработало проект стратегии развития автомобильной промышленности в Украине, который предусматривает стимулы для отечественного производства электрокаров, а также учитывает популяризацию как частного, так и общественного электрического транспорта.

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Криклий также добавил, что министерство полностью поддерживает продление действия освобождения от уплаты НДС на ввоз в Украину электромобилей и в свое время приложил много усилий для отмены этой пошлины и НДС на электрокары. Кроме того, ведомство инициировало и активно присоединились к разработке ключевых изменений в государственные строительные нормы в части размещения электрозаправок на дорогах.

«Сегодня в Украине около 25 тыс. электрокаров, 25 тыс. гибридов и почти 9 тыс. пунктов електрозарядных станций, расположенных преимущественно в городах. Мы инициировали и уже работаем над внесением новых изменений в государственные строительные нормы по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещение электрозарядных станций на всех дорогах общего пользования, в том числе, и местных», — подытожил министр.

Владислав Криклий, общественный транспорт, электроавтомобиль
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