В Верховной Раде жестко отреагировали на разрушительные действия Эзугбая в УЗ: «ответит за это Шмыгаль»

Приоритет в управлении стратегическими компаниями, особенно такими как «Укрзализныця» должен предоставляться украинцам. А иностранцы, которые, ко всему, еще и имеют коррупционные обвинения в родных странах, не должны быть допущены к государственным активам, говорят в транспортном комитете Верховной Рады Украины, комментируя, в частности, деятельность так называемого «грузинского реформатора» Ираклия Эзугбая.

«Приоритет в управлении стратегическими компаниями, такими как УЗ, должен предоставляться украинцам. Для помощи в управлении такими объектами могут привлекаться специалисты с международным опытом, но точно не те, кто имеет хоть какиен-то коррупционные риски в своих странах или преследования за какие-то предварительные коррупционные действия. На мой взгляд, они не имеют права управлять или даже работать в наших государственных предприятиях. Им там не место. Люди, которые преследуются за коррупционные злоупотребления не могут быть в структуре украинских предприятий,. в частности, и в УЗ », - сказал нардеп, член транспортного комитета ВР Николай Величкович.

И добавил, что тот факт, что Ираклий Эзугбая, который имеет коррупционные скандалы и обвинения в Грузии, сейчас руководит в УЗ — это прямая ответственность непосредственно премьер-министра Дениса Шмыгаля.

«Именно он должен отвечать за это», — отметил депутат.

Заметим, что в Грузии против Ираклия Эзугбая были открыты уголовные производства. С родной страны он бежал в США, а только потом «десантировался» в Украине в Одесскую область. Там работал с Владимиром Жмаком, который сейчас и привел его в УЗ.

На родине Ираклий Эзугбая получил статус топ-коррупционера. По данным отчетов финполиции Грузии, его сделки на грузинской железной дороги обошлись бюджету в 40 млн долл (100 млн лари), писало местное агентство «ГрузИнфо».

В УЗ же ему доверили одно из самых важных и прибыльных направлений — грузовые перевозки. Однако, его админрешения в должности спровоцировали кризис на этом рынке. В частности, УЗ начало грубо разрушать конкуренцию и создавать искусственную монополию на услуги по грузовым перевозкам. Происходит это путем нарушения условий работы по всем долгосрочным договорам с экспедиторскими компаниями.

Такие шаги грузинского реформатов уже приводят к миллионным убыткам, как игроков рынка перевозок, так и самой УЗ.

Напомним, ранее руководитель УЗ Владимир Жмак все коррупционные обвинения в адрес своего протеже Эзугбая называл политически мотивированными. Однако в этом возникают сомнения, хотя бы потому, что отставки Ираклия с должности длительное время требовал сам коллектив и профсоюз грузинской железной дороги. Люди выходили на массовые акции протеста, обвиняли Эзугбая в заоблачных премиях и коррупционных схемах еще до того, как он и его политический соратник Михаил Саакашвили выехали из Грузии.