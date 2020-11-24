От COVID умер гендиректор КБ «Южное»

Генеральный директор КБ «Южное» Александр Дегтярев 24 ноября умер от коронавируса.

Об этом сообщил в Фейсбуке Офис президента.

«Еще одна потеря. Еще одна боль. Сегодня зловещий ковид забрал еще одного украинца — Александра Дегтярева, генерального директора КБ «Южное», — говорится в сообщении.

Дегтярев родился 31 октября 1951 года в России. Окончил Ленинградский механический институт по специальности «двигатели летательных аппаратов». Работал в КБ Южное после окончания института, с 1975 года. Академик НАН Украины, доктор технических наук, академик Международной академии астронавтики.