Зеленский хочет присвоить звание Героя Украины умершему гендиректору КБ «Южное»

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует присвоение посмертно звания Героя Украины генеральному директору КБ «Южное» Александру Дегтяреву, который скончался от COVID-19 24 ноября.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский принял участие в церемонии прощания с Александром Дегтяревым. Церемония состоялась во Дворце культуры машиностроителей в г.Днепр.
Президент подчеркнул, что смерть Дегтярева — это большая потеря для ракетно-космической отрасли Украины и всего мира.
«Это был великий украинский конструктор, ученый. Он многое сделал. Был директором КБ „Южное“ много лет, начинал с инженера. Мои соболезнования родным и близким», — отметил Зеленский.
Так, президент инициировал присвоение Дегтяреву звание Героя Украины посмертно. «Я думаю, что этот человек достоин быть Героем Украины, потому что это патриот, который прославлял Украину во всем ... Главное сегодня — не забывать и поддерживать предприятие. Я обещаю, что это обязательно будет сделано », - сказал Зеленский.
Также он подчеркнул важность развития космической отрасли Украины.
«Я думаю, что у нас есть большие шансы, потому что ум никуда не делся, а знания передавали молодым ученикам. Поэтому обязательно будем развивать направление, страна должна строить ракеты, строить и запускать свои спутники», — добавил Зеленский.
В церемонии также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
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