Войти
Сытник признал, что не добился успехов в борьбе с коррупцией
резонанс
Сытник признал, что не добился успехов в борьбе с коррупцией
В Кабмине хотят снова сделать одну платежку за газ
реформы
В Кабмине хотят снова сделать одну платежку за газ

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

кадры
RSS

Назначен новый руководитель КБ «Южное» и «Южмаш»

337
Назначен новый руководитель КБ «Южное» и «Южмаш»

В правительстве определились с кандидатурой нового главы Государственного космического агентства Украины. Им стал одесский бизнесмен Владимир Усов, победивший в открытом конкурсе на замещение вакантной должности.

Владимиру Усову 37 лет. Окончил Одесский национальный морской университет. Работал экспедитором и агентом в Одесском порту. В период с 2011 по 2019 год основал несколько успешных компаний: цифровое издательство «GUTENBERGZ», выпускающее интерактивные электронные книги и учебники; стартап 3D печати Kwambio, сотрудничающий с Coca-Cola, Stanley и акселерационной программой Techstars; стартап печати костных имплантов ADAM.

Владимир Усов — 12-й по счету глава ГКАУ с момента создания агентства 29 февраля 1992 года. В задачи органа исполнительной власти Украины входят развитие и контроль ракетно-космической отрасли. ГКАУ подведомственны все 26 действующих предприятий отрасли, в том числе, флагманы КБ «Южное» и «Южмаш».

После отставки в ноябре 2019 года Павла Дегтяренко, обязанности председателя ГКАУ временно исполнял его зам Владимир Михеев.

Читайте также: Администрация Трампа тормозит продажу оружия Украине

Одной из возможных причин отстранения Дегтяренко называют его попытку снять гендиректора Южмаша Сергея Войта, выступавшего против подчинения завода КБ «Южное». 30 октября прошлого года Дегтяренко издал приказ об увольнении Сергея Войта, но уже на следующий день отменил его. За этим последовала отставка самого Дегтяренко. 3 ноября Кабмин освободил его от занимаемой должности и объявил открытый конкурс на должность руководителя ГКАУ, победителем которого стал Владимир Усов. Напомним, что до назначения председателем ГКАУ, Дегтяренко 32 года отдал работе в КБ «Южное», что и могло послужить причиной лоббирования интересов предприятия.

Южмаш, КБ Южное, ГКАУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 7 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Что нужно, чтобы в Украину пришли инвестиции

Уже скоро 30 лет наши президенты ездят в Давос «умикать» Украину. Как говорил один из них. А инвестор косяком не идёт, падлюка. И не пойдёт. И дело тут не в отсутствии «нянь», и даже не в месте страны в рейтинге Douing Business. Проблемы глубже.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016