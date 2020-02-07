Назначен новый руководитель КБ «Южное» и «Южмаш»

В правительстве определились с кандидатурой нового главы Государственного космического агентства Украины. Им стал одесский бизнесмен Владимир Усов, победивший в открытом конкурсе на замещение вакантной должности.

Владимиру Усову 37 лет. Окончил Одесский национальный морской университет. Работал экспедитором и агентом в Одесском порту. В период с 2011 по 2019 год основал несколько успешных компаний: цифровое издательство «GUTENBERGZ», выпускающее интерактивные электронные книги и учебники; стартап 3D печати Kwambio, сотрудничающий с Coca-Cola, Stanley и акселерационной программой Techstars; стартап печати костных имплантов ADAM.

Владимир Усов — 12-й по счету глава ГКАУ с момента создания агентства 29 февраля 1992 года. В задачи органа исполнительной власти Украины входят развитие и контроль ракетно-космической отрасли. ГКАУ подведомственны все 26 действующих предприятий отрасли, в том числе, флагманы КБ «Южное» и «Южмаш».

После отставки в ноябре 2019 года Павла Дегтяренко, обязанности председателя ГКАУ временно исполнял его зам Владимир Михеев.

Одной из возможных причин отстранения Дегтяренко называют его попытку снять гендиректора Южмаша Сергея Войта, выступавшего против подчинения завода КБ «Южное». 30 октября прошлого года Дегтяренко издал приказ об увольнении Сергея Войта, но уже на следующий день отменил его. За этим последовала отставка самого Дегтяренко. 3 ноября Кабмин освободил его от занимаемой должности и объявил открытый конкурс на должность руководителя ГКАУ, победителем которого стал Владимир Усов. Напомним, что до назначения председателем ГКАУ, Дегтяренко 32 года отдал работе в КБ «Южное», что и могло послужить причиной лоббирования интересов предприятия.