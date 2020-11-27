Два китайских города намерены подать совместную заявку на проведение Олимпиады

Китайские города Чэнду и Чунцин планируют подать совместную заявку для организации летних Олимпийских игр 2032 года. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на официальный документ.
Впервые летнюю Олимпиаду Китай принимал в 2008 году. Тогда хозяином соревнований стал Пекин, который также примет зимние Игры 2022 года.
Согласно документу, Олимпийские игры должны поспособствовать социальному и экономическому развитию в регионе.
Ближайшая летняя Олимпиада состоится в 2021 году в Токио, проведение Игр намечено на срок с 23 июля по 8 августа. В 2024 году Игры примет Париж, в 2028 году — Лос-Анджелес.
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