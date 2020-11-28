В США впервые выявили более 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в США зафиксировали более чем 205 тыс. новых заболевших коронавирусом, суточный прирост случаев заражения в стране впервые с начала пандемии превысил отметку 200 тыс., следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Умерли за последние сутки 1406 пациентов с подтвержденным заболеванием. Это значительно меньше весенних показателей смертности. Рекордный прирост смертельных случаев за сутки был зафиксирован 15 апреля, когда от коронавируса скончались 2607 человек.
Предыдущее максимальное число случаев коронавируса в США было зафиксировано 20 ноября, когда за сутки COVID-19 подтвердили у 196 тыс. человек.
С начала эпидемии в США выявили более 13,092 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 264 тыс. человек, выздоровели более 4,9 млн заразившихся.
Во всем мире коронавирусом COVID-19 заразились более 61 млн человек, умерли более 1,4 млн заболевших. Второе место по числу подтвержденных случаев занимает Индия, где выявили более 9,3 млн случаев.
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