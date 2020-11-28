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В Беларуси рекордное число случаев COVID-19 за сутки

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В Беларуси рекордное число случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев коронавируса в Беларуси за минувшие сутки выросло на 1691 до 133 324, что стало новым рекордом, сообщила в субботу пресс-служба минздрава страны.

По данным на пятницу, в стране было зарегистрировано 131 633 человека с положительным тестом на COVID-19 и 1136 умерших пациентов за весь период распространения инфекции на территории страны. Накануне был зафиксирован максимальный суточный прирост случаев инфицирования — 1621.

«Зарегистрировано 133 324 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 220 795 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1143 пациента (на семь больше, чем накануне — ред.) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.

Также отмечается, что «в Беларуси на 28 ноября выздоровели и выписаны 111 455 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19».

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В последнее время в Беларуси ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом. Президент Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в стране есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов. По всей Беларуси введен обязательный масочный режим.

Беларусь, коронавирус
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