В Украине чаще всего дискриминируют людей по возрасту и инвалидности, свидетельствует исследование Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
В частности, на вопрос, насколько серьезна проблема дискриминации в украинском обществе, 18,2% ответили, что проблема очень серьезная, 43,1% — проблема в целом серьезная, но есть более важные проблемы, 20,5% — это вообще не проблема, а 18,3% затруднились ответить на вопрос.
На вопрос, приходилось ли респондентам лично сталкиваться с проявлением дискриминации, 6,5% ответили, что приходилось и очень часто, 26,5% — приходилось иногда, 53,5% — не приходилось, а 13,5% затруднились ответить на вопрос.
Что касается оценки признаков, по которым чаще всего дискриминируют людей в Украине, то 40,2% отпрошенных ответили, что это возраст, 38% — инвалидность, 26,3% — сексуальная ориентация, 25,9% — состояние здоровья, 24,2% — имущественное положение, 22,5% — пол, 21,3% — национальность, 16,7% — политические взгляды, 15,9% — религиозные взгляды, 13,7% — статус переселенца, 11,1% — место проживания, 8,5% — семейное положение и 6,3% — гражданство.
Исследование проведено Центром прав человека ZMINA и Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива при поддержке проекта «Права человека для Украины», который внедряется ПРООН в Украине и финансируется Министерством иностранных дел Дании с 6 по 19 октября 2020 года.
Опрос проводился во всех областях Украины, кроме неподконтрольных правительству Украины территорий. Всего опрошено 2002 респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016