В Украине чаще всего дискриминируют людей по возрасту и инвалидности, свидетельствует исследование Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

В частности, на вопрос, насколько серьезна проблема дискриминации в украинском обществе, 18,2% ответили, что проблема очень серьезная, 43,1% — проблема в целом серьезная, но есть более важные проблемы, 20,5% — это вообще не проблема, а 18,3% затруднились ответить на вопрос.

На вопрос, приходилось ли респондентам лично сталкиваться с проявлением дискриминации, 6,5% ответили, что приходилось и очень часто, 26,5% — приходилось иногда, 53,5% — не приходилось, а 13,5% затруднились ответить на вопрос.

Что касается оценки признаков, по которым чаще всего дискриминируют людей в Украине, то 40,2% отпрошенных ответили, что это возраст, 38% — инвалидность, 26,3% — сексуальная ориентация, 25,9% — состояние здоровья, 24,2% — имущественное положение, 22,5% — пол, 21,3% — национальность, 16,7% — политические взгляды, 15,9% — религиозные взгляды, 13,7% — статус переселенца, 11,1% — место проживания, 8,5% — семейное положение и 6,3% — гражданство.

Исследование проведено Центром прав человека ZMINA и Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива при поддержке проекта «Права человека для Украины», который внедряется ПРООН в Украине и финансируется Министерством иностранных дел Дании с 6 по 19 октября 2020 года.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме неподконтрольных правительству Украины территорий. Всего опрошено 2002 респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.