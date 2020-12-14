Из-за гололеда только в Киеве за выходные травмировались более 1300 человек

В Киеве за выходные, 12 и 13 декабря, из-за гололеда, который образовался на дорогах и тротуарах города, травмировались 1369 человек.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

«12 декабря от гололеда травмировались 947 (832 взрослых, 115 детей), переохлаждение — 2. 13 декабря — гололед 422 (375 взрослых, 47 детей), переохлаждение — 1», — рассказала она.

Как сообщают синоптики, в Киеве 14 декабря будет наблюдаться туман и гололед, а видимость на дорогах будет ограничена до 200-500 метров.