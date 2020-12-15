airBaltic начала летать из Вильнюса в Киев

Латвийская национальная авиакомпании «airBaltic» начала осуществлять рейсы из столицы Литвы Вильнюса в Киев, в аэропорт «Борисполь», и обратно дважды в неделю — по вторникам и субботам.
Ранее исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в интервью агентству BNS сообщил, что для этого компании пришлось создать филиал в Литве, так как из Латвии сейчас летать в Киев не разрешено.
«Это техническое решение, потому что мы хотим выполнять полеты и в, так называемые, третьи страны, которые не входят в ЕС», — сказал он.
Филиал airBaltic в Литве был зарегистрирован в начале ноября. Авиакомпания в зимний сезон заявила из Литвы рейсы в восемь городов — Амстердам, Берлин, Киев, Лондон, Мюнхен, Осло, Париж и Ригу.
Из Литвы сейчас совершаются полеты в Беларусь, Украину, Турцию, а с начала января планируется летать в Израиль. Из Латвии полеты разрешены только в страны ЕС и ЕЭЗ.
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